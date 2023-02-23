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ABD'de bankalara kripto varlık uyarısı

ABD'de bankacılık düzenleme kuruluşları, kripto varlıklarla ilgili likidite risklerine karşı dikkatli olunması için bankalara uyarıda bulundu.

23 Şubat 2023 | 19:45
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ABD'de bankalara kripto varlık uyarısı

ABD Merkez Bankası (Fed), ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Paranın Kontrolü Ofisi (OCC), kripto varlık piyasasındaki güvenlik açıklarından kaynaklanan, bankalara yönelik likidite risklerine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Kripto varlıklarla ilgili temel likidite risklerine ilişkin bankalara uyarıda bulunulan açıklamada, kripto varlıkla ilgili kuruluşlardan sağlanan belirli finansman kaynaklarının, mevduat giriş ve çıkışlarının ölçeği ile zamanlamasının öngörülemezliği nedeniyle bankalar için yüksek likidite riskleri oluşturabileceği kaydedildi.

Açıklamada, artan risklerin ışığında kripto varlıkla ilgili kuruluşlardan belirli finansman kaynakları kullanan bankaların likidite risklerini aktif olarak izlemesinin ve bu tür fonlama kaynaklarından gelen likidite risklerinin düzeyiyle orantılı etkili risk yönetimi ile kontrollerini sürdürmesinin önemli olduğu aktarıldı. AA

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