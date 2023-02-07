Haluk Levent dünyada pek çok kişiden kripto para ile bağış talebi geldiğini belirterek twitter hesabından şu soruyu sormuştu:

"Dünya üzerinde çok kişi kripto para birimi ile yardım yapmak istiyor. Dernek olarak henüz kanun çıkmadığı için benim ismime kripto hesabı açmamı istiyorlar.“Açın ki oraya yatıralım siz de bunu Ahbap için kullanırsınız” diyorlar. Ne dersiniz?"

Ortalık sakinken konuşayım.

Dünya üzerinde çok kişi kripto para birimi ile yardım yapmak istiyor.



Dernek olarak henüz kanun çıkmadığı için benim ismime kripto hesabı açmamı istiyorlar.



“Açın ki oraya yatıralım siz de bunu Ahbap için kullanırsınız” diyorlar.



Ne dersiniz? — Haluk Levent (@haluklevent) February 7, 2023

Haluk Levent, bu konu hakkında MASAK'la görüşeceğini söylemişti.

Haluk Levent bugün yaptığı açıklamada "MASAK ile görüşme yapıldı. Sağ olsunlar. Bu yayınlayacağım hesap 1 hafta sonra kapanacak ne toplandıysa her saniye sizler görebileceksiniz. Makbuzu paylaşacağım. Herkes buraya stabil coin göndererek bağış yapabilir" dedi hesapları paylaştı.

Ayrıca diğer adresler



ERC20 Ağı Transferleri:

0xe1935271D1993434A1a59fE08f24891Dc5F398Cd



BEP20 Ağı Transferleri:

0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463



Avalanche Ağı Transferleri:

0x868D27c361682462536DfE361f2e20B3A6f4dDD8 — Haluk Levent (@haluklevent) February 7, 2023

DOLANDIRICI HESAPLARA DİKKAT

Haluk Levent'in bu açıklamasından kısa süre sonra ise dolandırıcı hesaplar da ortaya çıktı. Haluk Levent bu konuda şu paylaşımı yaptı: