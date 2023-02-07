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Ahbap kripto para ile de bağış kabul edecek ancak dolandırıcı hesaplara dikkat!

Haluk Levent, deprem yardımları kapsamında kripto para ile de bağış alınacağını, MASAK'la görüşüldüğünü duyurdu. Ancak dolandırıcılara dikkat!

07 Şubat 2023 | 16:38
Son Güncellenme: 07 Şubat 2023 | 17:01
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Ahbap kripto para ile de bağış kabul edecek ancak dolandırıcı hesaplara dikkat!

Haluk Levent dünyada pek çok kişiden kripto para ile bağış talebi geldiğini belirterek twitter hesabından şu soruyu sormuştu:

"Dünya üzerinde çok kişi kripto para birimi ile yardım yapmak istiyor. Dernek olarak henüz kanun çıkmadığı için benim ismime kripto hesabı açmamı istiyorlar.“Açın ki oraya yatıralım siz de bunu Ahbap için kullanırsınız” diyorlar. Ne dersiniz?"

Haluk Levent, bu konu hakkında MASAK'la görüşeceğini söylemişti.

Haluk Levent bugün yaptığı açıklamada "MASAK ile görüşme yapıldı. Sağ olsunlar. Bu yayınlayacağım hesap 1 hafta sonra kapanacak ne toplandıysa her saniye sizler görebileceksiniz. Makbuzu paylaşacağım. Herkes buraya stabil coin göndererek bağış yapabilir" dedi hesapları paylaştı.

DOLANDIRICI HESAPLARA DİKKAT

Haluk Levent'in bu açıklamasından kısa süre sonra ise dolandırıcı hesaplar da ortaya çıktı. Haluk Levent bu konuda şu paylaşımı yaptı:

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