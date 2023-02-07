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Amazon ve kripto para borsası Binance'den bağış açıklaması

Amazon ve kripto para borsası Binance'dan Türkiye açıklaması...

07 Şubat 2023 | 21:40
Son Güncellenme: 08 Şubat 2023 | 09:32
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Amazon ve kripto para borsası Binance'den bağış açıklaması

Amerikalı e-ticaret devi Amazon, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler için yardım çalışması başlattı.

Şirketin internet sitesinden yapılan duyuruda, Kızılay ile diğer yardım kuruluşlarının acil ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için harekete geçildiği bildirildi.

Bağışlanan yardım malzemelerini şirketin İstanbul'daki lojistik merkezinden depremden etkilenen bölgelere göndermeye hazırlanıldığı kaydedilen açıklamada, mağdurların sadece deprem ile değil soğuk kış şartlarıyla da mücadele ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, ilk gönderimlerin yarın başlayacağı ifade edilerek, bağışların battaniye, çadır, ısıtıcı, mama, çocuk bezi, bebek maması, ilaç ve diğer acil durum ihtiyaç maddelerini içerdiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Amazon'un Türkiye'de yaklaşık 2 bin çalışanı olduğu ve depremden etkilenen bölgelerde tesisi bulunmadığı belirtildi.

- Kripto para borsası da bağış kampanyası başlattı

Öte yandan, kripto para borsası Binance de depremlerden en çok etkilenen bölgelerde bulunan kullanıcılarına 100'er dolar değerinde BNB bağışlayacağını açıkladı.

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde bulunan bağıştan faydalanacak kullanıcıların adres ispatı yöntemiyle belirleneceği kaydedilen açıklamada, yapılacak toplam bağış miktarının 5 milyon doları bulmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Binance Charity üzerinden yapılacak dijital varlık bağış tutarlarının Türk lirasına dönüştürülerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla yetkilendirilmiş yardım derneklerine devredileceği, başvurularda BTC, ETH, BNB, BUSD, XRP dijital varlıklarının kabul edileceği belirtildi.

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