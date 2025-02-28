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Bitcoin 90 bin doların altına geriledi

Bitcoin'in fiyatı, ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasının yarattığı küresel belirsizlikler nedeniyle yüzde 6'dan fazla düşerek, 90 bin doların altına geriledi.

28 Şubat 2025 | 12:08
Bitcoin 90 bin doların altına geriledi

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 7,51 azalarak, 2 trilyon 910 milyar dolara geriledi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte satış baskısıyla yüzde 6,08 düşerek, TSİ 11.20 itibarıyla 89 bin 929 dolara indi. Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 5,64 düzeyinde oldu.

Piyasa değeri bakımından 2'inci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 10,98 değer kaybederek, 2 bin 408 dolara geriledi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara yönelik enflasyonist endişelerin ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadeleyi beklenenden daha uzun sürede tamamlayabileceği beklentisinin kripto paralar gibi riskli varlıklarda satış baskısı yarattığını belirtiyor.

Kripto para borsası Bybit'teki bir Ethereum soğuk cüzdan kontrolünün ele geçirilmesi ve yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki varlıkların bilinmeyen bir adrese aktarılmasının da piyasada endişe yarattığına işaret ediliyor. AA

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Borsada dün temettü kararı duyuran 7 şirket
Anadolu Hayat Emeklilik'ten (ANHYT) temettü kararı
SPK'dan yeni bülten: Para cezaları ve 4 kişiye geçici işlem yasağı var
Çimsa temettü teklifini duyurdu
Nuh Çimento'dan (NUHCM) temettü kararı
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz kararı
Londra Borsası'nda gong, TVF için çaldı
ASELSAN'dan 296 milyon avroluk sözleşme
Borsada dün temettü kararı duyuran 7 şirket (26 Şubat)
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