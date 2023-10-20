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  • Bitcoin'in fiyatı yeniden 30 bin doları test etti: Peki, bitcoin neden yükseldi? (20 Ekim)

Bitcoin'in fiyatı yeniden 30 bin doları test etti: Peki, bitcoin neden yükseldi? (20 Ekim)

Kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, bu hafta ikinci kez 30 bin doların üzerini gördü.

20 Ekim 2023 | 18:44
Son Güncellenme: 20 Ekim 2023 | 19:00
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Bitcoin'in fiyatı yeniden 30 bin doları test etti: Peki, bitcoin neden yükseldi? (20 Ekim)

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 3,1 artarak 1,12 trilyon doları aştı.

BITCOIN NEDEN YÜKSELDİ?

AA'nın derlemesine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, analistlerin Fed'in mevcut belirsizlikler ve riskler göz önüne alındığında faiz oranlarını artırmada temkinli davranacağına ilişkin değerlendirmelerinin yatırımcıların risk iştahını artırması sonucu yüzde 3,5 yükseliş kaydetti.

Böylece 30 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, TSİ 17.20 itibarıyla 29 bin 588 doları gördü. Bitcoin, ağustos ayından beri 30 bin doların altında işlem görüyordu.

KASIM 2021'DE REKOR SEVİYEYE ÇIKMIŞTI

Bu arada, Bitcoin'in son 7 gündeki değer artışı yüzde 11’e yaklaşırken piyasa değeri ise 579 milyar doların üzerine çıktı. Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 56 değer kaybetti.

Öte yandan, ABD'de ilk Bitcoin spot ETF'sinin piyasaya sürülmesiyle ilgili hala spekülasyonlar devam ediyor. Bu hafta, ABD merkezli dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock'a böyle bir fon için yeşil ışık yakıldığı haberleri ileri sürülmüştü. Bu da geçici bir yükseliş sağladığı Bitcoin fiyatının 30 bin doları test etmesine neden olmuştu. Ancak daha sonra haberlerin asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

Analistler, Bitcoin'de spot ETF'nin kullanıma sunulmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3,50’den fazla değer kazanarak 1.610 dolar seviyesine çıktı.

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