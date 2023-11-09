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Bitcoin neden yükseldi? (9 Kasım): Mayıs 2022’den beri en yüksek seviyesinde

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, profesyonel yatırımcıların Bitcoin'e olan ilgisinin artmasıyla yüzde 4'ten fazla değer kazanarak son 18 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

09 Kasım 2023 | 14:29
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Bitcoin neden yükseldi? (9 Kasım): Mayıs 2022’den beri en yüksek seviyesinde

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 3,20 artarak 1 trilyon 380 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte finans sektörünün önemli oyuncularının kripto para birimleri alanına katılımlarını artırmak istediklerine dair tekrarlanan spekülasyonların etkisiyle yüzde 4’ün üzerinde yükseliş kaydetti.

Böylece 37 bin dolara yaklaşan Bitcoin, Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin TSİ 13.30 itibarıyla 36 bin 843 dolardan işlem görüyor.

Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68 bin 990 dolarda bulunan Bitcoin, söz konusu tarihten bu yana yaklaşık yüzde 47 değer kaybetti.

Neden yükseldi?

Analistler, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonu) onaylayacağına ilişkin spekülasyonların profesyonel yatırımcıların kripto sektörüne yönelik talebi artırdığını belirtti.

Analistler, Bitcoin'de spot ETF'nin kullanıma sunulmasını, dijital para biriminin daha fazla dağıtımına ve kabulüne yönelik önemli bir adım olarak görüyor.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile VanEck, WisdomTree (WT.N), Fidelity, Bitwise ve Invesco, SEC'e Bitcoin spot ETF'si için başvurmuştu.

Analistler ayıca, son jeopolitik gerilimlerin, hem fiziksel altın hem de birçok yatırımcının dijital altın olarak gördüğü bitcoin dahil olmak üzere kıt varlıklara olan talebi artırdığını da belirtti.

Öte yandan, piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 1,59’dan fazla değer kazanarak 1913 dolar seviyesine çıktı.

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