Dikkat çeken zamanlama: Twitter'a dogecoin logosu geldi

Bu değişiklik sonrası Dogecoin yüzde 25 değer kazandı. Logonun kalıp kalmayacağı ya da Elon Musk'un bu hamleyi neden yaptığı henüz bilinmiyor. Yaşanan durumu geç kalınmış bir 1 Nisan şakası olarak yorumlayanlar da oldu. Twitter ve Tesla CEO'su Elon Musk, sadece 2 gün önce bir ABD yargıcından Dogecoin'i tanıtmak için spekülatif eylemler yaptığını iddia eden yatırımcılar tarafından açılan 258 milyar dolarlık bir davayı reddetmesini talep etmişti.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Elon Musk, uzun süredir bir Dogecoin destekçisi; tweet'leri, paylaşım ve yorumları sık sık kripto para biriminin değerini etkiliyor. Aralık 2021'de Tesla'nın bazı ürünleri için Dogecoin'i kabul etmeye başlayacağını söylemişti.

Dogecoin, Musk'ın kripto konusundaki tek hamlesi olmadı. Tesla, Şubat 2021'de 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldı, ancak şirket 2022'nin ortalarında piyasadaki gerilemenin ortasında varlıklarının %75'ini elden çıkardı.

Konuyla ilgili twitter'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI

Haziran 2022'de Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'a kripto para birimi Dogecoin'i desteklemek için bir "piramit şeması" oluşturduğu iddiasıyla 258 milyar dolarlık dava açılmıştı. New York Güney Bölge Mahkemesi'ne sunulan şikayette, davacı Keith Johnson, Musk'ı Dogecoin’in fiyatını yükseltmek için yasadışı bir şantaj girişiminin parçası olmakla suçlamıştı. Dolandırıldığını iddia eden Johnson, zararına karşılık 86 milyar dolar ve 172 milyar dolarlık tazminat talep etmişti.

MUSK DAVAYI DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Musk'ın avukatları cuma günü davanın düşürülmesini istemişti. Reuters'e göre Musk'ın avukatları, davanın "hayali bir kurgu" olduğunu ve Dogecoin hakkındaki tweet'lerinin "zararsız" olduğunu savundu. Musk'ın avukatları, "Yaklaşık 10 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip olmaya devam eden meşru bir kripto para birimi hakkında tweet atma konusunda yasa dışı hiçbir şey yok. Mahkem şikayeti reddetmelidir" dedi.