El Salvador, dünyanın en büyük Bitcoin madenciliği çiftliğini kuruyor

El Salvador'daki kamu-özel sektör ortaklığı, dünyanın en büyük bitcoin madenciliği çiftliklerinden birini oluşturmak için 1 milyar dolar yatırım yapacak.

Devletin de ortak olduğu Volcano Energy adlı şirketten pazartesi günü yapılan açıklamada, kripto para piyasasında önde gelen şirketlerle yenilenebilir enerji alanında çalışan firmaların ortak yürüteceği proje için ilk etapta 250 milyon dolar ayrılacağı duyuruldu.

Independent'ın haberine göre ülkenin Honduras ve Guatemala sınırında yer alan Santa Ana bölgesindeki Metapan şehrinde kurulacak çiftliğin, 241 megavat elektrikle çalışacağı, bunun da güneş ve rüzgar enerjisinden sağlanacağı belirtildi. Volcano Energy de fonların Metapan'da güneş ve rüzgar enerjisi kullanan tahmini 241 megavatlık bir elektrik üretim parkına gideceğini söyledi.



Duyuru, Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Bitcoin'i yasal ödeme aracı yapma niyetini açıklamasından iki yıl sonra geldi.