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Elon Musk'ın Tesla'sının 2022 Yılındaki Bitcoin Zararı Belli Oldu

Raporlara göre Tesla, 2022'de Bitcoin yatırımlarında 140 milyon dolar (113,5 milyon sterlin) zarar etti.

01 Şubat 2023 | 20:06
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Elon Musk'ın Tesla'sının 2022 Yılındaki Bitcoin Zararı Belli Oldu

Tesla, ABD'deki finans yatırım düzenleme kurumlarına verdiği bilgiye göre, Bitcoin'e yaptığı yatırımlarda toplam 204 milyon dolar kaybetti. Tesla, bunun 64 milyon dolarını kripto para ticareti üzerinden yeniden kazandı. Böyle Tesla'nın 2022 yılında Bitcoin yatırımlarındaki zararı 140 milyon dolar oldu.

BBC'nin haberine göre Tesla, 2021'in başında Bitcoin'e 1,5 milyar dolar yatırdı. Elon Musk da o dönem Bitcoin'in satışlarda ödeme aracı olarak kullanılabileceğini duyurdu.

Ancak kısa bir süre sonra işler değişti ve  Tesla o zamandan beri Bitcoin varlıklarının çoğunu sattı.

Şirket şu anda elinde yaklaşık 184 milyon dolarlık Bitcoin tutuyor.

Tesla'nın Şubat 2021'de Bitcoin satın alması, kripto para biriminin fiyatının %25'ten fazla artarak 48.000 $'a yükselmesine neden olmuştu.

Musk, Mart 2021'de Tesla'nın müşterilerinin Bitcoin ile yapacakları ödemeleri kabul edeceğini açıkladığında, Bitcoin'in değeri yeniden yükseldi.

Ancak iki ay sonra şirket bu plandan "iklim değişikliği kaygılarını" gerekçe göstererek geri adım attığında, kripto paranın değeri yüzde 10'dan fazla düştü.

Kasım 2022'de 70 bin dolara yükselen kripto paranın değeri, Tesla'nın elindeki Bitcoin'in tamamına yakınını satma kararıyla birlikte hızla yüzde 50 oranında düştü.

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