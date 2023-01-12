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İflas eden FTX'in 5 milyar dolar değerindeki varlığı kurtarıldı

Kripto para borsası FTX'in avukatları, şirketin nakit ve dijital olmak üzere 5 milyar doların üzerinde likit varlığının geri alındığını bildirdi.

12 Ocak 2023 | 09:13
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İflas eden FTX'in 5 milyar dolar değerindeki varlığı kurtarıldı

İflas sürecini kasımda başlatan FTX'in, Delaware İflas Mahkemesindeki duruşması bugün gerçekleşti.

Duruşmada, şirketin avukatları alacaklılara borçların ödenmesi için FTX'in nakit ve dijital varlıklar dahil 5 milyar doların üzerinde likit varlığının geri alındığını açıkladı.

Avukatlar, Sam Bankman-Fried'ın kurduğu FTX'in iflas etmesiyle müşteri kayıplarının boyutunun hala bilinmediğini söyledi.

Bankman-Fried, "dolandırıcılık" suçlamalarını reddetmişti

FTX, geçen yıl kasım başında rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

FTX'in 11 Kasım 2022'de ABD'de iflas süreci başlattığı, şirketin üst yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı. Sam Bankman-Fried, 12 Aralık 2022'de, ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı.

ABD'de federal savcılar, Bankman-Fried hakkında dolandırıcılık, finans yasalarını ihlal ve kara para aklama dahil çeşitli suçlardan dolayı iddianame hazırlamıştı.

ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın, duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

New York Güney Bölge Mahkemesinde, 3 Ocak'ta yapılan duruşmada savunma yapan Bankman-Fried, kendisine yöneltilen "dolandırıcılık" suçlamalarını reddetmişti.

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