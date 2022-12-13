ARA
Bist 100
5251,6
1,12%
Bist 100
Dolar/TL
18,6469
0,0601%
Dolar/TL
Euro/TL
19,6546
0,1038%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,054
0,038%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1071,6
0,46%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried Bahamalar'da tutuklandı

Kripto para borsası FTX'in Kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da tutuklandığı bildirildi.

13 Aralık 2022 | 09:14
Son Güncellenme: 13 Aralık 2022 | 09:27
0
FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried Bahamalar'da tutuklandı

Bahamalar Başsavcısı Ryan Pinder tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'kripto kralı' lakaplı FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried'ın Bahamalar polisi tarafından tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, Bankman-Fried'ın tutuklanmasının ABD'nin suç duyurusu ve muhtemel iade talebine dair resmi bildirimin ardından yapıldığı aktarıldı.

Bahamalar Başbakanı Philip Davis de konuya ilişkin, "Bahamalar ve ABD, kamu güvenine ihanet etmiş ve kanunları çiğnemiş olabilecek FTX ile bağlantılı tüm bireylerden hesap sormak konusunda ortak çıkarlara sahip." değerlendirmesinde bulundu.

FTX, kasım ayında, ABD’de iflas sürecini başlatmış ve şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa etmişti.

Kripto para borsası FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1071,6 0,46%
  • ALTIN ONS 1787,46 0,4%
  • BIST 100 5251,6 1,12%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6469 0,0601%
  • EURO/TURK LIRASI 19,6546 0,1038%
  • EURO/USD 1,054 0,038%
  • INGILIZ STERLINI 1,22982 0,22248%
  • JAPON YENI 137,406 -0,227%
  • KANADA DOLARI 1,36092 -0,11816%
  • RUS RUBLESI 63,215 0,5408%
Günün En Çok Okunanları
Parada yıl sonu hesapları... Dolar, gram altın ve borsada beklenti ne yönde?
2023’te 50 yeni şube açacak
İstanbul’da aidatlar kiralar ile yarışıyor: Fiyatların zirve yaptığı 3 ilçe
Şirket satın alma fırsatlarına açığız
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
Aylık Dergi
ÜYE OL