ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Hong Kong'a kayıtlı kripto para borsası Bitzlato'nun Rus uyruklu Üst Yöneticisi Anatoly Legkodymov'un yasa dışı fonları transfer etmekle suçlandığı ve kara para aklamayı önleme dahil ABD'nin düzenleyici önlemlerini karşılayamadığı bildirildi.

Açıklamada, Legkodymov'un dün gece Miami'de gözaltına alındığı ve bugün Florida Güney Bölge Mahkemesinde yargılanacağı belirtildi.

Dünyanın en büyük "darknet pazarı" için çok önemli bir finansal kaynak

Bitzlato'nun narkotik, çalıntı finansal bilgiler, sahte kimlik belgeleri ile kara para aklama hizmetleri için kullanılan, dünyanın en büyük ve en uzun soluklu "darknet pazarı" olarak anılan Hydra için çok önemli bir finansal kaynak olduğuna işaret edilen açıklamada, Hydra kullanıcılarının Bitzlato ile doğrudan veya aracılar aracılığıyla, ABD'li ve Alman yetkililer tarafından Hydra Nisan 2022'de kapatılana kadar 700 milyon dolardan fazla kripto para işlemi yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Bitzlato'nun fidye yazılımı saldırılarından da 15 milyon doları aşkın gelir elde ettiği aktarıldı.

Ayrıca ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada da Bitzlato'ya ilişkin, Rus yasa dışı finansmanıyla bağlantılı olarak "birincil kara para aklama endişesi" olduğu bildirildi.

Bu kapsamda, ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN), finans kurumlarının Bitzlato'yu içeren belirli fon aktarımlarını yasakladı.

"Kripto suç ekosistemine önemli bir darbe indirildi"

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco ise konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, kripto suç ekosistemine önemli bir darbe indirildiğini söyledi.

Karanlık internet olarak da adlandırılan "darknet" ve kripto para biriminin suç amaçlı kullanımına karşı ellerindeki her türlü aracı kullanacaklarını vurgulayan Monaco, "Suçluların ve dolandırıcıların güvenlik güçlerinin erişiminin ötesinde faaliyet göstermeye çalıştıkları kripto para piyasalarındaki güven krizini ele almak için adımlar atıyoruz." dedi.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo da Bitzlato'nun Rusya bağlantılı fidye yazılımı grupları için işlemleri birçok kez kolaylaştırdığını belirtti.

Bitzlato'nun Rusya'da cezasız bir şekilde faaliyet göstermesine izin verilen daha geniş bir siber suçlular ekosisteminin parçası olduğunu aktaran Adeyemo, "Bitzlato, Rusya ve Rus yasa dışı finansındaki önemli operasyonları ve bunlarla bağlantısı nedeniyle ABD'nin ulusal güvenliğini, ABD'nin ve uluslararası finans sektörlerinin bütünlüğünü ve dünya çapındaki işletmeleri ile kurumları tehdit ediyor." diye konuştu.