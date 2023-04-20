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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer Türkiye'de

Arnavutluk Adalet Bakanlığınca Türkiye'ye iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul'a getirildi.

20 Nisan 2023 | 15:28
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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer Türkiye'de

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesince Türkiye'ye iade edilmesine karar verildikten sonra hakkında ülkeye gönderilmesi için başlatılan çalışmalar tamamlanan Özer'i taşıyan uçak, Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan sabah saatlerinde havalandı.

Fotoğraf: Berk Özkan/AA
 


Polis merkezine götürülen ve daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen Özer, buradaki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Özer'in işlemleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.

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