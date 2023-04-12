Milyarder yatırımcı Warren Buffet'tan bitcoin yorumu

Kripto paralara karşı tutumuyla bilinen Berkshire Hathaway başkanı ve CEO'su Warren Buffett dijital varlıklara yatırım yapmayı bir kumarhanede vakit geçirmeye benzetti.

'HERHANGİ BİR DEĞERİ YOK'

92 yaşındaki Buffet, CNBC'ye verdiği röportajda "Herhangi bir değeri yok ama bu, insanları rulet çarkı oynamak istemekten alıkoymuyor" diyor.

Buffett röportajda, "Hayatınızın geri kalanını rulet çarkının etrafında dönerek geçirebilirsiniz çünkü kazananları öne çıkıyor ve insanlar bu konuda heyecanlanıyor. Ama işte bu yüzden slot makineleri para ödemeden çok fazla gürültü çıkarır" diyor.

Buffett, insanların kumar oynama içgüdüsüne sahip olduğunu ve bunun da yatırımcıların kriptoya akın etmesine neden olduğunu savunuyor. Buffet "Kolay para gibi görünen bir şeye katılma dürtüsü bir insan içgüdüsüdür. Ben her zaman yavaş yavaş zengin olmak istedim ve bu yolda çok eğlendim" diyor.

