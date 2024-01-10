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SEC Başkanı Gensler, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini bildirdi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gensler, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini, spot Bitcoin ETF onayına ilişkin yetkisiz paylaşım yapıldığını bildirdi.

10 Ocak 2024 | 00:58
Son Güncellenme: 10 Ocak 2024 | 01:28
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SEC Başkanı Gensler, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini bildirdi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini, spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonları'na (ETF) henüz onay verilmediğini açıkladı.

Gensler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SEC'in X hesabının ele geçirildiğini ve buradan yetkisiz paylaşımda bulunulduğunu bildirdi. Başkan Gensler, SEC'in spot Bitcoin borsasında işlem gören ürünlerin listelenmesini ve ticaretini henüz onaylamadığını kaydetti.

Gensler'in açıklamasından dakikalar önce SEC'in resmi X hesabından spot Bitcoin ETF'lerin onaylandığına dair paylaşım yapılmıştı. Söz konusu paylaşım sonrasında Bitcoin'in fiyatı 48 bin dolara yaklaşırken, haberin yalanlanmasının ardından 46 bin doların altına indi.

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