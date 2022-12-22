Bir etkinlikte konuşan Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, kripto paraların makroekonomik ve finansal istikrara yönelik büyük risk teşkil ettiğini belirterek FTX'in iflasını örnek gösterdi. Das, kripto paraların gerçek bir değeri olmadığını, spekülatif olduğunu ve yasaklanması gerektiğini savundu.

Başkan "Eğer bu para birimlerini regüle etmeye çalışarak kullanımının yayılmasına izin verilirse sıradaki finansal kriz kripto paralardan kaynaklanacak." dedi.

Das'ın bu açıklamaları, Merkez Bankası'nın rupi'nin dijital versiyonunu tanıtmaya hazırlandığı bir ortamda geldi. Banka 1 Aralık'ta seçili şehirlerde kullanımı için dijital rupi pilot program uygulamasını başlatmıştı.

Dünyadaki birçok Merkez Bankası da kendi para birimlerinin dijital versiyonları için çalışmalar yapıyor.

Hindistan hükümeti dijital para birimlerinde aktiviteyi sınırlayacak kripto para yasası için de çalışmalar yapıyor. Çoğu Merkez Bankası kripto paraların ufak bir varlık sınıfı olması nedeniyle ekonomi için büyük risk teşkil etmediğine belirtse de yeterisiz denetim nedeniyle makroekonomik etkileri olabileceğine dair görüşler gittikçe artıyor.