ARA
Bist 100
5553,13
1,39%
Bist 100
Dolar/TL
18,7173
0,0406%
Dolar/TL
Euro/TL
19,9648
-0,1123%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0666
-0,022%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1095,35
0,35%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Thodex kurucusu Özer'in iadesiyle ilgili yeni gelişme

Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onayladı.

30 Aralık 2022 | 14:52
Son Güncellenme: 30 Aralık 2022 | 15:14
0
Thodex kurucusu Özer'in iadesiyle ilgili yeni gelişme

Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, duruşmada Elbasan Asliye Mahkemesinin aldığı iade kararına onay verdi.

Hakim Valbon Çekrezi yönetimindeki duruşmaya, Özer ve avukatı katılmadı.

Duruşmaya, mahkemenin söz konusu davaya atadığı avukat katıldı.

Mahkeme, kararla ilgili itirazın Arnavutluk Yüksek Mahkemesine yapılabileceğini bildirdi.

Thodex'in kurucusu Özer, 7 Aralık’ta kararı temyize götürmüştü

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

Özer ise 7 Aralık’ta bu kararı temyize götürmüştü.

Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20 ve 27 Aralık’ta görülmüştü.

30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesinin, 2 Eylül'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar da 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1094,74 0,29%
  • ALTIN ONS 1819,02 0,24%
  • BIST 100 5554,63 1,42%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,7174 0,0412%
  • EURO/TURK LIRASI 19,9581 -0,1458%
  • EURO/USD 1,0663 -0,0558%
  • INGILIZ STERLINI 1,20289 -0,31367%
  • JAPON YENI 131,951 -0,805%
  • KANADA DOLARI 1,35426 -0,00295%
  • RUS RUBLESI 72,964 -0,7293%
Günün En Çok Okunanları
Türkiye'de geçen yıl en çok göç alan ve göç veren iller
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı... Bilişim alanındaki girişimlere yeni kredi
Yabancı yatırımcı borsada bu hafta da satıcılı
SGK'dan EYT'lilerin aylık talebine ilişkin açıklama
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL