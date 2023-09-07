Kripto dünyası popülaritesinin zirvesinde olduğu dönemdeki gibi patlama yapmasa da hâlâ hayli yaygın bir yatırım aracı olmayı sürdürüyor. Yatırım danışmanlık şirketi Henley & Partners tarafından yayınlanan rapora göre; tam olarak 425 milyon kişi kripto para kullanıyor.

CFA Enstitüsü ve Finans Endüstrisi Düzenleme Kurumu'nun Yatırımcı Eğitim Vakfı’nın bu yıl yayınladığı rapora göre; Z Kuşağı’nın yarısından fazlası (yaşları 18-25 arasında değişenler) kripto paraya yatırım yaptı.

88 bin 200 kişide 1 milyon dolardan fazla var

Kripto dünyasına ilişkin son rapor yatırım danışmanlık şirketi Henley & Partners’tan geldi. Salı günü paylaşılan rapora göre; 88 bin 200 kişi en az 1 milyon dolar değerinde kripto varlığa sahip. Bu rakam toplam kripto kullanıcılarının yüzde 1’inden azına karşılık geliyor. Yaklaşık 40 bin 500 yatırımcı parasını Bitcoin’de tutuyor; bu da toplam yatırımcının yüzde 46’sını oluşturuyor.

1 milyar dolardan fazla kriptosu olan 22 kişi var

Kripto varlıklarının değeri 100 milyon doların üzerinde olan ve centi-milyonerler olarak anılanların sayısı çok daha az. Bu grupta sadece 182 kişi bulunuyor ve bu kişilerin yüzde 78’inin Bitcoin'e odaklandığı belirtiliyor. En az 1 milyar dolar değerinde kripto varlığı olan 22 kişi bulunuyor. Bunların 6’sı yatırımlarını Bitcoin’de tutuyor; ki bu, kripto milyonerleri ve centi-milyonerleri arasında çok düşük bir orana karşılık geliyor.

Singapur liste başı, Türkiye ilk 10'da yok

Henley & Partners, raporunun bir parçası olarak, halkın kriptoyu benimsemesi, düzenleyici ortam ve kriptonun nasıl vergilendirildiği gibi çok çeşitli etmenleri göz önünde bulunduran bir Kripto Benimseme Endeksi de geliştirdi.

Henley & Partners raporla birlikte yayınladığı açıklamada endeksin "kripto yatırımcıları için en cazip yatırım göç programı seçeneklerini" göstermek üzere tasarlandığını açıkladı.

Singapur genel endeksin zirvesinde yer alırken, onu ikinci sırada İsviçre ve üçüncü sırada Birleşik Arap Emirlikleri takip etti; ABD ve İngiltere ise sırasıyla beşinci ve yedinci sırada yer aldı. İlk 10'da yer alan diğer ülkeler arasında altıncı sıradaki Avustralya'nın yanı sıra sekizinci, dokuzuncu ve onuncu sıralarda yer alan Kanada, Malta ve Malezya da bulunuyor.

Türkiye en iyi inovasyon ve teknolojide

Türkiye ise genel endeksin 24’üncü sırasında yer alıyor. Halkın kriptoyu benimsemesi ve altyapının benimsenmesinin ana parametreler olduğu iki sıralamada Türkiye kendine 12’nci sırada yer buldu. Türkiye inovasyon ve teknoloji endeksinde 10, düzenleyici çevreler endeksinde 24, ekonomik etmenler endeksinde 21, vergi ve düzenleyici çevreler endekslerinde ise 26’ncı sırada yer aldı.