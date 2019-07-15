150 milyon dolar gelir bekliyor
Geçen yıl Türkiye’ye sekiz yıl aradan sonra geri dönen ve Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 10’uncu ayağı olan ‘Rally Turkey’ başarılı bir şekilde tamamlandı ve Türkiye için çok önemli bir tanıtım çalışması olarak kayıtlara geçti.
Muğla ve çevresinde düzenlenen, toplamda 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcunun katıldığı Dünya Ralli Şampiyonası, tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından ekranlarda izleniyor.
Motor sporları ve otomotiv sporları açısından Formula 1 yarışlarından sonraki en önemli organizasyon olma özelliğine sahip Dünya Ralli Şampiyonası, bu yıl da Marmaris’te gerçekleştirilecek.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ile buluştuk ve bu yılki organizasyon hakkında
bilgi aldık. 2018’deki yarış nedeniyle bir haftada Marmaris’te 50 bin kişi ağırladıklarını kaydeden Üçlertoprağı, “Bu yıl ise toplamda 80 bin turistin yarış için bölgeye geleceğini öngörüyoruz.
Yarış etkinliklerinin olduğu bir hafta boyunca 150 milyon dolarlık bir ekonomi oluşacak” diye konuşuyor.
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