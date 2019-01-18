2 bin kişi işe alacak
23 bin çalışanı bulunan Acıbadem Sağlık Grubu, sektörün önde gelen zincirlerinden biri. Grup, büyüyen ve gelişen yapısı gereği her yıl yeni işgücüne ihtiyaç duyuyor.
2019 yılında da işe alım planlayan grup, hasta hizmetleri ve hemşirelik hizmetleri başta olmak üzere, IT mühendis ve yazılımcı, teknik hizmetler personeli ve yabancı hastalar için tercüman alımları yapacak.
Acıbadem Sağlık Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Tolga Eryoldaş, yurtdışı lokasyonlarındaki hemşirelik hizmetleri başta olmak üzere farklı kadro ihtiyaçlarına yönelik de alım yapacaklarını dile getiriyor.
Eryoldaş, şöyle devam ediyor: “2019 yılında mevcut hastane kadro ihtiyaçları ve büyümeden kaynaklı kadro ihtiyaçları nedeniyle yaklaşık 2 bine yakın alım planlıyoruz.
Ülkemizde sağlık turizminde yaşanan gelişmeler sonucu artan yabancı hasta sayısı beraberinde tercüman ihtiyacını da getiriyor. Bu nedenle her dilde tercüman alımlarımız da devam edecek.”
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