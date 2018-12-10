27 yeni otel açacak
Hilton, Türkiye pazarına 63 yıl önce giren ve hala aynı binada faaliyetlerini sürdüren ilk ve tek uluslararası marka.
Yeşilçam filmlerine mekan olan Hilton Bosphorus’un ardından Türkiye’nin çeşitli kentlerine dağılan 63 otellik zincire sahip olan marka, 2019 yılında 27 yeni otel açmayı planlıyor.
Hilton Türkiye Bölge Müdürü Armin Zerunyan, Türkiye’de 20’sini kendi yönettikleri ve 43’ü franchise olan 63 otellerinin işletmede olduğunu söylüyor.
Zerunyan, gelecek planları hakkında şöyle konuşuyor: “2019’da 27 yeni otel açacağız. Crio markasıyla Sultanahmet ve Bodrum’da oteller açılacak. İngiltere’den sonra Avrupa’da en çok otel Türkiye’de yer alıyor.
Türkiye’deki ilk otelimiz olan Hilton Bosphorus’ta sözleşme 2021 sonuna kadar ancak 2021’den sonrası için uzun vadeli yeni bir sözleşme olacaktır. Bu otelde modernizasyon da yapılacak.”
Türkiye’de 5 bin 600 çalışanı bulunan Hilton, ülkemizde yılda 2 milyon 23 bin misafir ağırlıyor.
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