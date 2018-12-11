4 milyar dolarlık yatırım hedefliyor
Badeer Yatırım Platformu, 2017 yılında Katar’dan ve Türkiye’den sekiz girişimcinin kurduğu bir platform. Türkiye’ye yatırım çekme hedefiyle kurulan bu platform ilk organizasyonu aralık ayında yapmaya hazırlanıyor.
Bu kapsamda, 5-6 Aralık’ta Türkiye’nin ilk Türk-Arap Zirvesi gerçekleştirilecek. 40’ın üzerinde ülkeden 270 firmanın katılımıyla gerçekleşecek organizasyonda Türkiye tarafından da 150’nin üzerinde şirket yer alacak.
Zirvede yaklaşık bin 500 görüşme gerçekleşecek. Katar, Kuveyt, Ürdün gibi ülkelerin yanı sıra Fransa, İngiltere, Rusya’dan da katılımcıların yer alacağı zirvede 3 milyar dolarlık yatırımın ve 1 milyar dolarlık yatırım fonunun doğrudan Türkiye’ye çekilmesi hedefleniyor.
Badeer Yatırım Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Ali Ercoşkun, şunları söylüyor: “Zirveyi enerji, ileri teknoloji, turizm, savunma, sanayi, inşaat, gıda, tarım ve hayvancılık ve sağlık olarak sekiz sektör üzerine yapmaya karar verdik.
Zirve başlamadan imza aşamasına gelmiş firmalar var. Yatırımları Türkiye’ye çekmek istiyorsak, ülkemizin tanıtımını bizim yapmış olduğumuz zirve gibi organizasyonlarla doğru yapmamız gerekiyor.”
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