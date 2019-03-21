57 bin yabancı ‘abone’ oldu!
CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in 2016 yılından bu yana düzenli olarak hazırladığı Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 2018 sonuçları açıklandı.
Rapora göre, Avrupa Yakası’nda 2017 yılında 28 milyar 112 milyon kilovatsaat olan toplam elektrik tüketimi yüzde 2,5’lik artışla 2018’de 28 milyar 768 milyon kilovatsaate yükseldi.
İstanbul Avrupa Yakası’nda 2018 yılında 591 bin 569 taşınma hareketi oldu. 2018’de 130 bin 380 gayrimenkulün kapısı ilk kez açılırken, ikinci el gayrimenkule geçişte 461 bin 189 taşınma hareketi yaşandı.Taşınmanın en yoğun olduğu dönem ise okulların açıldığı eylül ayı oldu.
Eylül ayında ikinci el konuttaki taşınma hareketi 73 bini aştı. Müşteri sayılarının da arttığını söyleyen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, 2017 yılında İstanbul Avrupa Yakası’nda müşteri sayılarının 4 milyon 164 bin iken 2018’de yüzde 3’lük artışla yaklaşık 4,3 milyona çıktığını belirtiyor.
Halit Bakal, “2018 yılı yabancı abone açısından da oldukça hareketli geçti. 2018’de Avrupa Yakası’nda toplam 57 bin 956 yabancı abone başvurusu gerçekleşti” diyor.
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