Cengiz Holding bünyesinde dünyadaki kobalt üretiminin yüzde 2’sini gerçekleştiren Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi, hedef büyüttü.

Hizmete açtıkları yeni ARGE Laboratuvarı ile katma değerli maden teknolojileri alanındaki sembol merkezlerden biri olmayı hedeflediklerini söyleyen Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, “Halihazırda üretilmekte olan kobalt ve çinkonun saflaştırılarak katma değerinin artırılacağı laboratuvarda, nikel, magnezyum, lityum ve nadir toprak elementlerinin üretilmesi ve saflaştırılması sağlanacak” diyor.

Burada geliştirdikleri teknolojiler ve katma değerli ürünlerle, Mardin’i kobalt ve çinko başta olmak üzere stratejik metaller ve nadir elementler alanında dünyanın sayılı merkezlerinden yapmayı planladıklarını vurgulayan Kayışoğlu, bugüne kadar Eti Bakır Mazıdağı tesisine yapılan toplam yatırımın 1,2 milyar dolara ulaştığını kaydediyor. Kayışoğlu, buradaki üretimle toplamda 600 milyon dolarlık ithalatın önüne geçildiğini ifade ediyor.