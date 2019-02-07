80 ülkeden alıcı İstanbul’da buluşacak

Şubat 7, 2019 0 Yorum 53 Okunma
80 ülkeden alıcı İstanbul’da buluşacak

Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) ve Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) tarafından organize edilen Linexpo İstanbul 2019 Fuarı, 80 ülkeden yaklaşık 30 bin profesyonelin buluşmasına ev sahipliği yapacak.

6-9 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuara yaklaşık 30 bin profesyonel katılımcı beklediklerini belirten TİGSAD Başkanı Mustafa Nazik, “Dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz fuarda, firmaların 2019 yaz ve 2020 kış sezonu iç giyim, gecelik, sabahlık, mayo, çorap, şort ve tayt gibi ürünleri tanıtılacak.

Linexpo’ya Arap ve Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere Balkanlar, Rusya ve Türki Cumhuriyetleri’nden yoğun bir katılım bekliyoruz” diyor.



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