Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmini artırmak amacıyla çalışmalar sürdüren Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) gerçekleştirdiği online toplantıda yaptığı çalışmaları paylaştı.

DEİK Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşabilmek adına yapılan çalışmaları anlattı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile görüşmeleri hakkında da bilgi veren Yalçındağ, “ABD Çin’den yaptığı ithalatı azaltacak adımlar atıyor. Türkiye olarak fırsatları değerlendirmeliyiz.

ABD pazarında daha çok yer almamız gerekiyor. Çin’e alternatif ülke olma yolunda adımlar atmalıyız” diye konuştu.

Koronavirüs pandemisinin iş dünyasında birçok şeyi değiştirdiğine de değinen Yalçındağ, “Türkiye ABD arasında belirlenen 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşabilmek için çalışmalar yürütüyoruz.

Bazı fırsatlar ortaya çıktı. Türkiye ile ABD arasında bu yeni fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

DEİK Başkanı Nail Olpak ise Türkiye’nin yeni hedefinin ABD ile Serbest Ticaret Anlaşması olması gerektiğini vurguladı.

Olpak, “DEİK’in pandemi sonrası yol haritasında, şu anda içinde bulunduğumuz yeni süreçle birlikte, üç stratejik bölge olan Amerika, Avrupa-AB ve Asya Pasifik coğrafyaları bulunuyor. Önümüzdeki dönemde odak noktalarımızın en başında gelen ülkelerden biri ABD olacak” diye konuştu.