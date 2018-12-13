ABD’li turistlere özel kampanya
Geçen yıl 39 milyon turist alan Türkiye, 26 milyar dolar gelir elde etti. 2018’in ocak – eylül döneminde ise 32 milyon turist çeken Türkiye, bunun karşılığında 23 milyar dolarlık gelire ulaştı.
Yıl sonuna kadar 40 milyona yakın turistin ağırlanacağı öngörülüyor. Verimli bir yıl geçiren turizm sektöründe yeni girişimlerle farklı ülkelerden ziyaretçilerin çekilmesi hedefleniyor.
Tura Turizm de böyle bir kampanyaya başlamış bulunuyor. Tura Turizm Perakende İcra Kurulu Üyesi ve ABC Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ayşin Arca, son yıllarda gittikçe azalan ABD’li turistleri yeniden Türkiye’ye çekmek için yeni bir kampanya başlattıklarını söylüyor.
Arca, ABD’li turistleri Hristiyanların kutsal hac merkezi sayılan Meryem Ana’nın İzmir’deki evine davet ettikleri kampanyaya iki günde 10 binin üzerinde başvuru yapıldığını ifade ediyor.
Bu kampanya sayesinde 2019’da ABD’den 10 binin üzerinde turistin uçakla, 150 bin kişinin ise cruise gemisiyle gelmesini beklediklerini de dile getiriyor.
Ayşin Arca, “Tur operatörlerini by pass ederek tüketiciye sosyal medya aracılığıyla ulaşmayı hedefledik. Kuzeydoğu ve batı olmak üzere iki bölgeye ayırdığımız ABD’de pazarlama çalışmalarına başladık. Gördüğümüz ilgi karşısında biz de şaşırdık. Adeta talep yağıyor” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?