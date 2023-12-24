ARA
Bist 100
7557,56
-2,67%
Bist 100
Dolar/TL
29,2282
0,2541%
Dolar/TL
Euro/TL
32,2326
0,1331%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1013
0,0882%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1929,31
0,69%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Alternatif yakıtlı ürünler geliştiriyor

Hafif, orta sınıf ve ağır ticari araç üreticisi İtalyan Iveco da uzun yıllardır elektrikli ve alternatif yakıtlı araçların geliştirilmesi alanında çalışmalar yürütüyor.

24 Aralık 2023 | 15:40
0
Alternatif yakıtlı ürünler geliştiriyor

Hafif, orta sınıf ve ağır ticari araç üreticisi İtalyan Iveco da uzun yıllardır elektrikli ve alternatif yakıtlı araçların geliştirilmesi alanında çalışmalar yürütüyor. 

2024 yılına 1 milyar Euro bütçe ve dört senelik çalışma sonunca ortaya çıkan yeni araç gamıyla giren şirket, bu yıl Almanya'nın Ulm kentinde ilk IVECO ağır hizmet tipi elektrikli kamyonu ürettiği özel bir üretim merkezi kurdu. 

IVECO Asya Bölgesi Başkanı Koray Kurşunoğlu, 2024 yılında yenilenen araç gamı ile sektöre yepyeni bir bakış açısı getireceklerini belirtiyor. 

Şirket ürünlerin yanı sıra servisten hizmete her alanda yeniliğe odaklanıyor. 

Şirketin DAILY Network adlı bu yeni servis modeli için şimdiden başvurular aldıklarını ve Nevşehir'de ilk imzayı attıklarını belirten IVECO Türkiye Bayi Geliştirme Direktörü Yıldırım Tanılkan, IVECO bayi ağında yer almak isteyenler için belirlenen illerde yetkili servis olma imkanını DAILY Network ile sağlayacaklarını söylüyor.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1929,31 0,69%
  • ALTIN ONS 2053,1 0,43%
  • BIST 100 7557,56 -2,67%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,2282 0,2541%
  • EURO/TURK LIRASI 32,2326 0,1331%
  • EURO/USD 1,1013 0,0882%
  • INGILIZ STERLINI 1,2703 0,12335%
  • JAPON YENI 142,473 0,169%
  • KANADA DOLARI 1,32587 -0,16565%
  • RUS RUBLESI 92,895 0,0215%
Günün En Çok Okunanları
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (18-22 Aralık 2023)
BYD Avrupa'daki ilk elektrikli otomobil fabrikasını kuracağı ülkeyi açıkladı
BYD Avrupa'daki ilk elektrikli otomobil fabrikasını kuracağı ülkeyi açıkladı
2 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de (23.12.2023)
2 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de (23.12.2023)
Alfa Romeo aralık kampanyasını duyurdu
Alfa Romeo aralık kampanyasını duyurdu
'Türkiye, Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir'
'Türkiye, Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir'
6 ülkeye vize muafiyeti getirildi
6 ülkeye vize muafiyeti getirildi
Nijerya'dan kripto para kararı
Nijerya'dan kripto para kararı
Edirne'ye yılbaşı ilgisi: İki ülkeden gelişler sürüyor
GERİ
İLERİ
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (18-22 Aralık 2023)
BYD Avrupa'daki ilk elektrikli otomobil fabrikasını kuracağı ülkeyi açıkladı
2 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de (23.12.2023)
Alfa Romeo aralık kampanyasını duyurdu
'Türkiye, Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir'
BYD Avrupa'daki ilk elektrikli otomobil fabrikasını kuracağı ülkeyi açıkladı
2 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de (23.12.2023)
Alfa Romeo aralık kampanyasını duyurdu
'Türkiye, Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir'
6 ülkeye vize muafiyeti getirildi
2 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de (23.12.2023)
Alfa Romeo aralık kampanyasını duyurdu
'Türkiye, Irak’ın veya Suriye’nin kuzeyinde terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir'
6 ülkeye vize muafiyeti getirildi
Nijerya'dan kripto para kararı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL