Ambalaj sektörü hedef büyüttü
Adı pek sık duyulmasa da ambalaj sektörü yaklaşık 5 milyar dolarlık ihracat geliri ile Türkiye’nin yurtdışındaki güçlü oyuncularından biri. 2018’de 23 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşan sektör, 2019’da ise tüm üretimin yarısını ihraç etmeyi hedefliyor.
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, Türkiye ambalaj sektörünün ürünlerinin dünyada 180 ülkeye ihraç edildiğini söylüyor.
2019 yılında Sahraaltı Afrika ülkeleri ve Ortadoğupazarlarında daha çok söz sahibi olmayı planladıklarını kaydeden Sarıbekir, bu yılın ihracat rotasını şu sözlerle anlatıyor: “Ayrıca geçmişte daralan ancak şimdilerde toparlanan ABD ve sürekli büyüyen Meksika pazarlarını çok önemsiyoruz.
Tabii ki tüketimi nüfus sayısı ile paralel yükselişte olan ülkeler var. Çin, Hindistan, Bangladeş gibi. Nüfus artışına sahip tüm ülkelerde ihracatımızımiktar ve değer olarak artırmak zorundayız. Yurt dışınabağımlılığın önüne geçebilmek için hammadde üreten iaşletmelerin desteklenmesi de gerekiyor.”
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