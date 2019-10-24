Anadolu’nun Kadın Gücü, 2’inci kez toplanıyor
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerindeki ticari alanların işletme yetkisine sahip Anadolu Kültürel Girişimcilik’in (AKG), Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) iş birliği ile kadın girişimci ve tasarımcılara yönelik başlattığı yarışmanın ikincisi başlıyor.
Anadolu’nun Kadın Gücü adını taşıyan yarışma sonucunda seçilecek ürünler, AKG yetki alanlarındaki müze mağazalarında satışa sunulacak.
Geçen yıl ilki gerçekleşen yarışmaya bu yıl başvurular 15 Ekim 2019 – 10 Ocak 2020 tarihleri arasında www. anadolununkadingucu.com adresi üzerinden yapılabilecek.
Geçen yıl 900’ü aşkın kadın girişimcinin yarışmaya katıldığını ve seçim yaparken zorlandıklarını belirten Anadolu Kültürel Girişimcilik İcra Kurulu Başkanı İ. Halil Korkmaz, “Hedeflerimizden biri de mağazalardaki ürün yelpazesini yerli turisti de cezbedecek şekilde genişletmek” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?