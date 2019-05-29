Arkas’a 800 milyon dolarlık refinansman
Asırlık kuruluşlardan Arkas Holding 800 milyon dolarlık refinansman kredisi için Yapı ve Kredi liderliğinde 18 banka ile anlaştı.
Şirket, bir yandan yatırımlarına devam ederken diğer yandan da ekonomik konjonktüre uygun finansal önlemler alarak, bilançosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Arkas Holding CEO’su Önder Türkkanı, 800 milyon dolarlık 1 yılı geri ödemesiz toplam 5 yıl vadeli sendikasyon kredisi anlaşması ile ilgili olarak; “Kamu ve özel bankalardan oluşan bu kadar geniş katılımlı refinansman desteği, finans piyasalarının Arkas’a duyduğu güvenin bir göstergesi” dedi.
Arkas’ın Türk deniz taşımacılığı başta olmak üzere, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde aynı heyecan ile katkı sunmaya devam edeceğini söyleyen Türkkanı sözlerine şöyle devam etti: ”Yüksek faiz konjonktürü devam ettiği müddetçe finansman giderinin düşürülmesi öncelikli hedefimizdir.
Yatırımlarımıza seçici olmak kaydıyla, önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz. Nitekim geçtiğimiz hafta Türkiye’de ilk defa kara ve tren yolunu bir araya getirecek olan kombine kara terminali projemiz olan Railport için 60 milyon dolarlık finansman sağladık.
Bu hem Türkiye’ye hem de Arkas’a duyulan güvenin göstergesidir.”
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