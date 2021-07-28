Türkiye, bilindiği gibi porselen ve seramik pazarında dünyanın önemli oyuncularından biri. Sadece bu alanda Türkiye’den dünyaya yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat yapılıyor.

Son yıllarda pazarın önemli oyuncuları da yurtdışında kendi markalarıyla önemli adımlar atmaya başladı. Bunlardan biri de Porland. Yılda yaklaşık 70 milyon adetlik üretim yapan Porland, Türkiye’de 33 mağaza, yurtdışında 200’ü aşkın bayii ve satış ağıyla hizmet veriyor.

Şirket, ürünlerinin yüzde 65’ini dört kıtada 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyor. 2020 yılını yüzde 20’lik büyüme ile kapatan şirket, İngiltere’de yüzde 8 oranında ciddi pazar payına sahip.

Bu pazar deneyimini ABD’ye taşımaya hazırlanan Porland, 2021 Ocak ayında New York’ta showroom açarak ABD perakende pazarına hızlı bir giriş yaptı. Bir sonraki adım ise amiral mağaza açmak olacak.

Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, “Bunların yanı sıra Amerika’da attığımız adımlara her geçen gün yenisini ekliyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Amerika’daki yeni planlama kapsamında internet üzerinden orada da satışa başlayacağız. Kuracağımız web sitesi üzerinden online olarak satış gerçekleştireceğiz” diyor.

Takiben franchise sistemi ile yeni mağazalar da açılması planlanıyor. Sonraki hedef ise ABD ile birlikte Avrupa’da fabrika kurmak.

Pamukçu, “ABD dışında var olduğumuz 30’un üzerindeki ülkede, 2021 sonuna kadar pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz” diyor. Şirket, ABD ve Avrupa’da depolar kurmayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra Avustralya ve Afrika da şirketin radarında olan niş pazarlar arasında yer alıyor.