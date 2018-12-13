Banyo ürünleri için deneyim merkezi açtı
Türkiye pazarında vitrifiye seramikten klozete kadar geniş ürün yelpazesiyle 2001 yılından bu yana faaliyet gösteren Duravit, ilginç bir yeniliğe imza attı.
Şirket, Mecidiyeköy’de 900 metrekarelik alanda bir Duravit Deneyim Merkezi ve showroom açtı. Duravit Türkiye Genel Müdürü Müfit Ülke, Türkiye’de ilk olan bu uygulamayla insanların Duravit ürünlerini deneyimleyip beğenmeleri halinde banyolarında kullanma kararı alabileceklerini söylüyor.
Ülke, “Bazen hiydro kabinin ya da hydro masajlı klozetin deneyimini kolayca anlatamazsınız. İnsanların bu deneyimi yaşaması gerekir. Açtığımız deneyim merkezinde dört banyo var.
2019 yılından itibaren randevu alınıp burada hydro masajlı banyo, sauna gibi ürünler deneyimlenebilecek” diye konuşuyor.
Bu yılı 70 milyon TL ciroyla kapamayı hedefleyen şirket, 2019 yılında en az yüzde 25’lik büyüme hedefliyor.
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