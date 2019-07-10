Benettonun yeni stratejisi ne?
Tüm dünyada çığır açan ve çok tartışılan reklam filmleriyle tanınan İtalyan giyim markası Benetton, 1985 yılında Türkiye pazarına giren ilk küresel moda markası olma özelliğine sahip.
Şirket, Türkiye’deki yatırımlarını 2014’ten beri kendisi yürütüyor. Türkiye’de yeniden yapılanma çerçevesinde ekibini yenileyen şirket, bir taraftan yeni mağazalar açarken diğer taraftan da e-ticarete yönelik yatırımlara odaklanmaya başladı. Benetton Türkiye, e-ticaret operasyonunu 2017 yılında başlattı.
Son iki yılda e-ticaret operasyonunun hacmi yaklaşık yüzde 300’lük artış gösterdi. E-ticaretin ciro içindeki payı yüzde 4’e ulaştı.
Şirket, 2020 sonu itibariyle e-ticaret hacmini dörde katlamayı hedefliyor. Benetton Türkiye E-Ticaret Müdürü Emirhan Emre, online mağazanın tüm mağazalar arasındaki sıralamada rahatlıkla ilk üçe girmesini hedeflediklerini söylüyor.
Emre, “Alternatif satış kanallarıyla birlikte ciro büyümesine katkıda bulunmak ve CRM projeleriyle doğru kitleye doğru iletişim ve satışı gerçekleştirmek önümüzdeki süreçte gündemimizde olan önemli maddeler” diyor.
Emirhan Emre, marka olarak doğru kitleyi kişisel iletişimle yakalayacak ve kendilerini özel hissettirecek CRM, Click Collect gibi projelerin yanı sıra alternatif satış kanallarıyla birlikte online cirosunu çok daha hızlı büyütmeyi hedeflediklerini kaydediyor.
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