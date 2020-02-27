Beş yılda 3 milyon abone yer değiştirdi - Ekonomist

Beş yılda 3 milyon abone yer değiştirdi
CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in teknolojiye yaptığı yatırımlarla anlık olarak izlediği abonelerin başvuru ve ikametgah bilgilerini baz alarak hazırlanan ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 2019 sonuçları açıklandı.
Rapora göre son beş yıl içinde İstanbul Avrupa Yakası’nda yaklaşık 3 milyon taşınma hareketi yaşandı. Rapor, son beş yıllık dönemdeki en büyük hareketin 2019 yılında yaşandığını ortaya koydu.
Taşınma hareketindeki artışta özellikle yılın ilk yarısında CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in usulsüz aboneliğe karşı başlattığı bilgi güncelleme kampanyası da etkili oldu.
CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “2019 yılında Esenyurt 92 bin 989 taşınma hareketiyle ilk sırada yer alırken, onu 58 bin taşınma ile Küçükçekmece, 46 bin taşınma ile Fatih izledi” diye konuştu.
2019’da 29 yaş altında genç nüfusun en yoğun olduğu ilçenin 44 bin 294 abone ile Esenyurt olduğunu kaydeden Bakal, “Beş yıl içinde bölgeye yaklaşık 34 bin genç abone daha geldi” dedi.
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