Bilkom’dan yeni distribütörlük - Ekonomist

Bilkom’dan yeni distribütörlük
Giyilebilir teknoloji ürünlerini dünya genelinde 100’den fazla ülkede ve 39 bin perakende mağazasında tüketiciyle buluşturan Fitbit’in sağlık ve fitness odaklı ürünleri artık Türkiye’de de satılacak.
Fitbit ürünleri, Türkiye’de Bilkom tarafından pazara sunulacak. Fitbit, yenilikçi akıllı saatler ve takip cihazlarından oluşan bir ürün yelpazesine sahip.
Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, son yıllarda giyilebilir teknoloji ürünlerinin giderek daha fazla öne çıktığını belirtiyor.
Ballıkaya, “Biz de Bilkom olarak, tüketicilerin teknoloji yoluyla yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz.
Bu çerçevede giyilebilir teknolojideki liderliğimizi Fitbit’in sağlık ve fitness odaklılığı ile bir adım ileri taşıyor, sağlık ve aktif yaşam tutkunları için Fitbit’i portföyümüze katmaktan mutluluk duyuyoruz” diyor.
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