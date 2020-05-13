Temelleri 1970 yılında atılan Senso Kozmetik, bugün Marmara, Marmara Barber, Marmados ve Kutup Yıldızı markalarıyla kolonya üretiyor.

Düzce’de Türkiye’nin en yüksek tonajlı kolonya fabrikasına sahip olan şirket fason üretim de gerçekleştiriyor. Günde yaklaşık 110 bin litre alkolden kolonya ürettiklerini belirten Senso Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Yorgun, 2020 yılının ikinci yarısında fabrikalarını büyütmeyi ve otomasyonu arttırmayı planladıklarını söylüyor.

Böylece hazırlığını tamamladıkları yeni projelerin de üretimine geçip piyasaya sürmeyi hedeflediklerini ifade ediyor. Yorgun, son bir ayda yaptıkları satışın normal zamanlarda bir yılda yaptıkları satışa ulaştığını anlatıyor. Salgın nedeniyle kolonyaya talep olağanüstü şekilde arttığı için hiç durmadan üretime devam ettiklerini de belirtiyor.

Tüm ülkede etil alkol sıkıntısı olduğuna da dikkat çeken Yorgun, “Etil alkol fiyatları da çok yükseldi. Nisan sonunda ithal hammaddenin Türkiye’ye girmesi izni çıkarsa, üretim açısından daha rahatlayabiliriz” diye konuşuyor.