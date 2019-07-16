BM’den Enver Yücel’e yeni görev
Türkiye’de ilk kez eğitim alanında Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’ne (UNITAR) bağlı Uluslararası Eğitim Merkezi (CIFAL), Bahçeşehir Üniversitesi’nde (BAU) açılacak.
CIFAL’in Türkiye’de açılacak olan ilk merkezi için geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’ne (UNITAR) bağlı yönetici ve liderler İstanbul’a geldi.
Hem imzalar atıldı hem de BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel’e BM Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth ve tarafından BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı unvanı, BM Sertifikası (UNC) ve BM bayrağı takdim edildi.
Bu gelişmeyle ilgili olarak duygularını anlatan Enver Yücel, “Bugün hem benim, hem Türkiye hem de dünya için çok önemli bir adımın atıldığını düşünüyorum. Bugün Avrupa’nın en büyük eğitim kurumu haline geldik” dedi.
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