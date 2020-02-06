Bodrum’dan sonra Nişantaşı’na taşıdı
Sağlık sektörüne 2006 yılında giriş yapan MYC Partners Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Akdoğan, İstanbul Nişantaşı’nda yeni yatırımını devreye aldı.
Geleneksel tıpla modern tıbbı birleştirerek wellness konseptini oluşturan şirket, geçen yıl ilk uygulamayı LUX* Bodrum otelinde başlatmıştı.
Burada otel için 70 milyon doların yanında Vitalica Wellness merkezi için 5 milyon dolar ilave yatırım yapılmıştı.
Vitalica Wellness markası, Bodrum’dan sonra İstanbul Nişantaşı’ndaki yeni merkezinin de kapılarını açtı. 4 milyon dolara mal olan merkez, haftanın her günü hizmet verecek.
Dr. Murat Akdoğan, Avrupa, Uzak Doğu, Çin ve Hindistan gibi dünyanın farklı kültürlerine ait en başarılı uygulamaları buluşturarak fark yaratan bir konseptle sunduklarını söyledi.
Bu merkezin Türkiye ve dünyada öncü kuruluşlar arasında yer aldığını ve erişebilirlilik konusunda herkese hitap ettiğini aktaran Akdoğan, Anadolu Yakasın’da da bir merkez daha açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.
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