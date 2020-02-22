Bülent Eczacıbaşı’nın ilham kaynağı - Ekonomist

Bülent Eczacıbaşı’nın ilham kaynağı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, E.C.A. Presdöküm Sanayii sponsorluğunda düzenlenen 48’inci İstanbul Müzik Festivali, 2-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.
Festivalin ana teması ise 250’inci doğum yılında Beethoven olacak. Festival için çok heyecanlı olduklarını anlatan İKSV Başkanı Bülent Eczacıbaşı sohbetimizde, Beethoven’ın kendisi ve iş yaşamında ilham kaynağı bir isim olduğunu aktarıyor.
İstanbul’un en güzel şekilde dünya çapındaki kutlamalara katılacağını dile getiren Eczacıbaşı, “Keşke haziran ayında her günümüzü bu güzel programa ayırabilsek. Beethoven ile çok genç yaşlarda tanıştım.
Klasik müziği çok severim, her bestecinin kendine has değeri var. Fakat Beethoven dev bir isim. Benim için de öne çıkan isimlerden biri. Dinlemeye doyamadığım bir ilham kaynağı oldu” diyor.
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