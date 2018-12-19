Büyümesi ihracattan gelecek
Son dönemde şirketlerin çoğu ihracata odaklanmış durumda. Gedik Holding de onlardan biri.
2017 yılında yeni pazarlar bulmak ve ihracatın payını artırmak için girişimlerde bulunan şirket, 2018 yılında ise bu pazarlara satış yapar hale geldi.
Birçok ülkeye sadece ürün değil know how satar hale de geldiklerini belirten Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, özellikle CIS, Kuzey ve Orta Afrika ülkelerine odaklandıklarını söylüyor.
2019 yılında büyümenin ihracattan gelmesini beklediklerini de ifade eden Gedik, şunları anlatıyor: “İç pazarın daralacağını düşünüyoruz.
Hatta iç pazarın daralacağını düşündüğümüz için iç pazardaki deneyimli arkadaşlarımızı dış pazarlara kaydırdık. Dış pazarın etkinliği ve personel ihtiyacı daha çok arttı.
Bu açıdan daha fazla gezer hale de geldik. Ne kadar internet çağında da yaşasak müşteriye dokunmak da gerekiyor.
2017 yılında üç adet iç pazara satıyorsak bir adet dış pazara satıyorduk. Bu yıl bu oran yüzde 50-50 oldu. 2019’da bu ibrenin ihracat lehine gelişeceğini düşünüyoruz.
Bu yıl 510 milyon TL olmasını beklediğimiz ciromuzun 2019 yılında ise 770 milyon TLye çıkmasını hedefliyoruz.”
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