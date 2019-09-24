Çağla Çikolata Suudilere satıldı
41 yıllık bir geçmişe sahip olan Çağla Çikolata, 70 ülkeye çikolata, şekerleme ve kek ihraç ediyor. Geçen yıl 10 milyon dolarlık ciroya ulaşan şirket, 200’ün üzerinde ürün çeşidine sahip.
İzmit ve Sakarya’daki iki tesisinde yılda 20 bin ton çikolata, 10 bin ton gofret, 6 bin ton fındık kreması üretiyor. Üç yıl önce girdiği kek sektöründe de büyümesini sürdürüyor.
Çağla Çikolata, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistanlı Alyan Gıda Grubu’na satıldı. Şirketin tamamı Suudi gruba geçti.
Uzun zamandır Türkiye’de gıda sektörüne yatırım yapmak için arayışta olan Alyan Gıda’nın hurma sektöründe faaliyet gösterdiği biliniyor.
Edindiğimiz bilgiye göre, Türkiye’deki ilk yatırımını bu satın alma ile gerçekleştiren şirket, birkaç yıl içinde ülkemizde başka yatırımlar yapmayı da planlıyor.
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