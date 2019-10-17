Catering ve güvenlikte şirket satın alabilir
Dünyanın önde gelen tesis yönetim hizmetleri sağlayıcılarından biri olan Fransız şirketi Atalian’ın 30’dan fazla ülkede 125 binden fazla çalışanı bulunuyor.
Hizmet verdiği önemli markalar arasında Air France, Airbus, BNP Paribas, Bosch, Siemens, Zara ve Carrefour gibi küresel şirketler bulunuyor.
Atalian, 2013’ten beri Türkiye’de de yüzde 100 Fransız sermayesi olarak faaliyet gösteriyor. Geçen yılı 300 milyon TL ciro ile kapatan Atalian Türkiye, 2019’u ise 360 milyon TL ciroyla kapatmayı hedefliyor.
Atalian Türkiye’nin hizmet verdiği önemli markalar arasında, Renault, Ford, Mercedes, Bosch, CarrefourSA, Migros, Sütaş, Boyner, LCW, Simit Sarayı, Yapı Kredi, Doğuş Grubu ve Anadolu Grubu gibi dev markalar yer alıyor.
Yeni dönem planlarını dinlediğimiz Atalian Türkiye CEO’su H. Barış Ünalp, özellikle catering ve güvenlik alanlarında büyümeyi düşündüklerini söylüyor. Yakın dönemde bu iki alanda şirket satın alabileceklerini de ifade ediyor.
Ünalp, “Önümüzdeki beş yıl içinde stratejik gördüğümüz alanlarda Türkiye’nin en büyük entegre tesis yönetim firması olmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?