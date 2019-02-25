Çelik üreticilerinin gözü Trump’ta
Türk çelik sektörü, dünyada korumacılık önlemlerinin damga vurduğu 2018 yılını büyümeyle tamamlamayı başardı. Sektörün ihracatı miktar bazında yüzde 20,8 artışla 21,4 milyon tona yükselirken, değer bazındaki ihracat ise yüzde 36,1 artışla 15,6 milyar dolara ulaştı.
2019 yılına ilişkin beklentiler ise çok da iyimser değil. Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan’ın verdiği bilgiye göre iç pazarda yılın ilk çeyreğinde yüzde 30-40 bandında bir daralma yaşanabilir.
İhracat tarafında da 2018 yılının yakalanması ihtimali düşük. Aslan, bunun nedenlerini ise şöyle açıklıyor: Birincisi, ABD’nin uyguladığı ilave vergi duvarı devam ediyor.
İkincisi, ABD’nin ikame pazarı AB pazarına yönelik de önemli kotalar konuldu ve altı aylık olan bu kotalar daha birinci ayında doldu. Bu pazarda dolmayan kota olursa, Türkiye’nin bunu kullanmasına izin verilecek.
En önemlisi ise dünyanın çelik üretim devi Çin’in iç pazara yönelmesi nedeniyle geçen yıl 75 milyon tona kadar inen ihracatı 2019’da yeniden yükselişe geçiyor.
Aslan, “Başkan Trump’un birtvveet’i ile vergiler düşürülürse, biz sabahında ABD pazarına ürünümüzü gönderecek kabiliyetteyiz. İkinci olarak da daha az etkili olduğumuz ihracat pazarlarına yönelik çalışmalar yapıyoruz” diyor.
Birliğin 2019 tahmini 15-16 milyon ton ihracat yapılabileceği şeklinde. İşler biraz daha iyi giderse 20 milyon tonlar da yakalanabilir.
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