Deprem kuşağında yer alan ve yapılarının büyük bir kısmının yenilenmesi gereken Türkiye için kentsel dönüşüm en önemli gündem maddelerinden biri.

Binaların yenilenme sürecinde ise enerji verimliliği ve yeni yapıların yeşil binalara dönüştürülmesi büyük önem taşıyor.

Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, EBRD ve IFC ile birlikte çalışarak, avantajlı faiz oranlarıyla, enerji verimliliği yüksek binaları kapsayan çevre dostu projelerin finansmanına yönelik Türkiye’nin ilk yeşil mortgage uygulaması olan Green Mortgage (Yeşil Mortgage) ürününü hayata geçirdiklerini söylüyor.

Atay, “Yeşil Mortgage alanında kullanılan fonlar, ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı piyasasından sağladığımız fonlamanın yüzde 46’sını oluşturuyor. 2017 yılından bugüne 370 milyon TL’nin üzerinde finansmanı yeşil binaların hizmetine sunduk” diyor.

Murat Atay, sağladıkları kredilerle 9 bin 822 ağacın gerçekleştirebileceği karbondioksitin azaltılmasına, 351 ailenin elektrik tüketimine eşdeğer bir enerji tasarrufuna ve 47 aracın neden olduğu karbondioksit artışının engellenmesine aracılık ettiklerini de vurguluyor.

Yeşil Mortgage ürünü, 2019 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı (TuREEFF) tarafından da ödüle layık görüldü.