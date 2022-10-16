Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), ticari diplomasideki gücünü ve küresel network ağını Türkiye’nin önde gelen teknoloji firmalarıyla buluşturmak için önemli bir adım attı.

DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi’ni kurarak Türkiye’nin dijital teknolojiler merkezi haline gelmesi hedefiyle yola çıktı.

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklanan yeni iş konseyini; 4 Eylül sayımızda okuyucularımıza ilk Ekonomist duyurmuştu.

Fintech, oyun (Gaming), siber güvenlik, girişim sermayesi, yazılım teknolojileri, yenilikçi teknolojiler, bulut teknolojileri, mobil teknolojiler ve sağlık teknolojileri alanlarındaki dijital ekonominin geleceğine odaklandıklarını aktaran DEİK Başkanı Nail Olpak Türkiye’den dünyaya açılan yeni unicorn ve decacorn’ların çıkmasına öncülük edeceklerini söylüyor.

DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi’nin Türkiye’nin dijital ekonomideki marka değerini bir üst lige taşımak için çalışacağını vurgulayan Olpak, “Türkiye’nin bu alanda yürüyeceği çok büyük bir fırsat yolu var” diyor.