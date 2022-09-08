Pandemi birçok sektörü olumsuz etkilemiş olsa da izole tatil vaat eden yat ve tekne sektörü bu durumdan etkilenmedi. Yat tatillerine artan tercihle birlikte mavi tur pazarının büyüklüğü yaklaşık 300 milyon doları buldu.

Buradaki potansiyeli gören gıda perakendecilerinin denizdeki rekabeti kızıştı. Ege koylarında demirlenmiş teknelere, restoranlara, adalara, açık denizdeki teknelere ve kara yolu ile bağlantısı olmayan bölgelere özel teknelerle market hizmeti veren şirketler yeni projeler hayata geçiriyor.

Bu akımın öncülerinden Migros, hizmeti bir adım öteye taşıyarak sanal market uygulamasını başlattı. Uygulama üzerinden pinleme yöntemi ya da tekne ismi ve konum bilgisi girilerek verilen siparişler direkt tekneye teslim ediliyor.

Şirket, alışverişler için yeni bir teslimat seçeneği de ekleyerek market ve yemek siparişlerini dünyada bir ilk olarak insansız teslimat araçları ile ulaştırmaya başladı.

Migros Fethiye ve Göcek’te bulunan 13 koyda (Akvaryum, Binlik, Kleopatra, Bedri Rahmi, Hillside, Turunç Pınarı, Şövalye Adası, Panço, Göbün, Sarsala, Hamam, Boynuzbükü ve Yassıcalar) haftanın yedi günü hizmet veriyor. Bu rekabetin diğer oyuncusu CarrefourSA ise Mavi markasıyla koylarda hizmet veriyor.

Toplam 80 metrekare alışveriş alanına sahip olan 22.5 metre uzunluğundaki Carrefoursa Mavi’de 2 bin çeşit ürün bulunuyor. Tekne ve yat seyahatlerine özel marina sevkiyatı hizmetini sunmaya başladı.

Metro Türkiye ise yatlara yönelik online sipariş sistemini hayata geçirdi. Şirket, özel yatlarda seyahat eden müşterilerine sitesi aracılığıyla sipariş imkanı sunuyor.