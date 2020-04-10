Türkiye’nin enerji alanında hızla gelişen dijital teknolojilerde öncü ve rekabetçi olması için tüm paydaşları bir araya getirmek, ortak platformlar kurmak ve strateji belirlemede karar alıcılara destek olmak hedefiyle Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) kuruldu.

Derneğin ilk etkinliği ise Dijital Enerji Forum ’20 olacak. 4 Haziran’da Ankara’da gerçekleşecek etkinlikte, enerjide dijitalleşmeyi değerlendirmek ve gündeme getirmek adına, dünya ve Türkiye’den alanında uzman konuşmacılar ve dijital dönüşümde lider şirketler bir araya gelecek.

EDİDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır, Türkiye’nin enerjideki ileri teknoloji düşünce kuruluşu olma misyonu ile çalışacaklarını söylüyor.

Bayındır, “Dernek olarak dijitalleşen enerji, gelişen ekonomi ve sürdürülebilir gelecek temaları üzerine çalışacağız” diyor.