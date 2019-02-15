Dijitalleşme raporu yayınladı
2011 yılında Türkiye Bilişim Vakfı, TÜBİSAD ve TESİD işbirliğiyle kurulan Dijital Türkiye Platformu (DTP), Dijitalleşme Yolunda Türkiye raporunu yayınladı.
Raporda bağlanabilirlik, siber güvenlik ve yapay zeka alanlarındaki gelişmelere dikkat çekildi. DTP ve TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, bu raporla Türkiye’nin refah seviyesinin yükselişinde dijital dönüşüm fırsatının değerlendirilmesinin önemine dikkat çektiklerini söylüyor.
Eczacıbaşı, Avrupa dijital teknoloji endüstrisinin temsilcisi Digital Europe’un da üyesi olduklarını ve AB’deki dijital gündemi yakından takip ettiklerini dile getiriyor.
Faruk Eczacıbaşı, “Ekonomik büyümenin güvenli, sağlıklı ve katma değeri daha yüksek işlerle sağlanabileceğine ve daha güçlü bir Türkiye için dijitalleşmenin yeni fırsatlar getireceğine inanıyoruz” diye konuşuyor.
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