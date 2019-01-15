D&R hangi konseptlerle büyüyecek?
Kitaptan müziğe, filmden elektronik ürünlere, oyundan hobiye, hediyelik eşyadan kırtasiyeye kadar geniş bir yelpazede eğlence ve kültür ürünleriyle ziyaretçilerini buluşturan D&R, bugün 54 şehirde 200’ün üzerinde mağazasıyla hizmet veriyor.
Şirket, çoklu kanal stratejisiyle hareket ediyor. Bu bağlamda online kanal D&R için çok önemli. Bugün online satışların ciro içindeki payı yüzde 18’e ulaşmış durumda. Bir başka önemli kanal ise seyahat kanalı. Bu kanalın hızlı büyüdüğünü söyleyen D&R Genel Müdürü Cem Eriç, bu noktada havalimanlarına yatırım yaptıklarını belirtiyor.
Bugün havalimanlarında 14 mağazaları olduğunu ve yeni İstanbul Havaiimanı’nda açılacak mağazalarla sayının 20’nin üzerine çıkacağını aktaran Eriç, seyahat alışverişinin önümüzdeki dönemde toplam ciro içindeki payının yüzde 15’lere geleceğini tahmin ettiklerinin altını çiziyor.
Eriç, yeni yarattıkları D&R Express konseptinin ilk örneklerini de 2019’da açacaklarını ifade ediyor. Uygun ve hızlı alışverişe imkan tanıyan küçük mağaza konsepti D&R Express, tren istasyonlarında, deniz terminallerinde, kampüslerde, otel, hastane ve plazalarda açılacak.
Konseptin ilk mağazası ise Acıbadem Hastanesi’nde açılacak mağaza olacak.
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